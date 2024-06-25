الامارات | كولومبيا تتجاوز باراغواي بقيادة المبدع رودريغز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع خاميس رودريغيز هدفين ليقود كولومبيا للفوز 2-1 على باراغواي في مستهل مشاركتهما بالمجموعة الرابعة بكأس "كوبا أميركا 2024"، ليقدم بطل 2001 أوراق اعتماده مرشحاً للفوز باللقب.

وهيمنت كولومبيا على الكرة في الشوط الأول، وتقدمت في الدقيقة 32 بضربة رأس لعبها دانييل مونيوز مستغلاً عرضية لعبها رودريغيز.

وصنع القائد رودريغيز الهدف الثاني بعد 10 دقائق، عندما لعب ركلة حرة خطيرة حولها جيفرسون ليرما بضربة رأس إلى داخل الشباك.

وقلصت باراغواي الفارق في الشوط الثاني بهدف سجله خوليو انسيسو مهاجم برايتون آند هوف ألبيون، لكن منتخب بلاده لم يتمكن من التعادل في ظل الالتزام الدفاعي للاعبي كولومبيا التي لا تعرف الخسارة في آخر 24 مباراة.