الامارات | ريديك يقود ليكرز بعد "عملية سريالية".. هورلي رفض 70 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعان لوس أنجليس ليكرز باللاعب السابق دجاي دجاي ريديك لاستلام مهمة الاشراف عليه، وذلك خلفاً لدارفين هام الذي أقيل من منصبه في أوائل مايو بعد انتهاء مشوار الفريق عند الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان اسم ريديك مطروحاً منذ إقالة هام رغم أن ابن الـ40 عاماً لا يملك أي خبرة تدريبية، وحتى أن مسيرة الـ15 عاماً كلاعب لم تكن مُشرِقة، إذ بدأ مشواره مع أورلاندو ماجيك حيث لعب من 2006 حتى 2013 قبل التنقل بين ميلووكي باكس (2013) ولوس أنجليس كليبرز (2013-2017) ونيو أورليانز بيليكانز (2019-2021) وأخيراً دالاس مافريكس لفترة وجيزة (2019).

خلال مسيرة خاض فيها 940 مباراة في "أن بي أيه"، بلغ متوسط ريديك 12.8 نقطة ومتابعتين وتمريرتين حاسمتين في المباراة الواحدة.

انتقل بعد الاعتزال إلى التلفزيون حيث عمل محللاً لصالح شبكة "إي أس بي أن" اعتباراً من عام 2021.

وأقر ريديك بعد الإعلان رسمياً عن تعيينه كمدرب لفريق متوج بلقب الدوري 17 مرة في تاريخه "أقل ما يقال إن هذه العملية (التفاوض ثم التعاقد معه) كانت سريالية"، متوجهاً بالشكر ليكرز "على الثقة بي من أجل تولي هذا المنصب".

وتابع "أتعامل مع هذه المسؤولية بجدية تامة. لم يسبق لي أن دربت في +أن بي أيه+. لا أعرف إذا كنتم قد سمعتم بذلك من قبل".

وحقق ليكرز 90 انتصاراً مقابل 74 هزيمة خلال الموسمين اللذين أمضاهما تحت قيادة هام، لكن مشوار ليبرون جيمس ورفاقه انتهى في "بلاي أوف" على يد دنفر ناغتس للموسم الثاني توالياً بعدما خسروا أمام الأخير في نهائي المنطقة الغربية العام الماضي.

وبعدما حقق 47 انتصاراً مقابل 35 هزيمة في الموسم المنتظم في مشوار تضمن الفوز بالنسخة الأولى من كأس "إن سيزون"، اضطر ليكرز لخوض الملحق الفاصل (بلاي إن) من أجل التأهل الى الـ"بلاي أوف" حيث تغلب على نيو أورليانز بيليكانز ليحل سابعاً في ترتيب المنطقة الغربية.

وأقر ريديك بحجم المسؤولية وصعوبة مهمة إعادة البناء التي تنتظره في ليكرز، قائلاً "أعرف ما هي التوقعات. جمهور ليكرز يعتبر من الأكثر حماسة حول العالم. والتوقعات هي الفوز بالبطولة. بالتالي، هذه هي وظيفتي. هذه وظيفة طاقمنا... يقع على عاتقنا جميعاً تقديم فريق من عيار (المنافسة على) البطولة".

وقال مدير عام النادي روب بيلينكا إن تعيين ريديك جاء بعد "عملية بحث مدروسة وشاملة"، مضيفاً "دجاي دجاي منافس شرس ويتمتع بذكاء سَلَّوي استثنائي وفهم للعبة الحديثة مما سيزيد طاقة اللاعبين ويثير حماسة المشجعين".

وأفادت التقارير أنه تم تعيين ريديك بصفقة مدتها أربعة أعوام، وذلك بعدما رفض دان هورلي عرضاً مغرياً مدته ستة أعوام بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون دولار، مفضلاً البقاء في منصبه مدرباً لجامعة كونيتيكت.