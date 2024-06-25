شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم جولة سياحية لطاقم الحكام الإسبانى بعد إلغاء مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد الكرة جولة سياحية لطاقم الحكام الإسبانى الذى وصل القاهرة أمس الإثنين لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى كان مقررا إقامتها اليوم الثلاثاء قبل أن يتم إلغاؤها.

ونظم اتحاد الكرة برنامجا سياحيا للطاقم الإسبانى لزيارة الأهرامات وعدد من الأماكن السياحية قبل السفر غدا الأربعاء إلى بلاده.

ويغادر طاقم الحكام الإسبانى القاهرة غدا الأربعاء، عائدا إلى بلاده عقب إلغاء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى المصرى.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام سيحصلون على مستحقاتهم كاملة، وسيغادرون القاهرة غدا في نفس مواعيد الحجز المحددة لهم.

ويتكون طاقم الحكام الإسباني من حكم الساحة الدولي أليخاندرو مونييز رويز، ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه. ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.