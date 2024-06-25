شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لاعبو الأهلى كانوا بيعرفوا أخبار ماتش القمة من زملائهم فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس إلغاء مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في الجولة 27 والتي كان من المقرر لها السابعة مساء اليوم، بعد انسحاب نادي الزمالك من المباراة.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الزمالك تدرب بشكل طبيعي بصرف النظر عن قرار الإدارة، وفجأة بلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة، اللاعبين بأن هناك معسكرا لمباراة القمة والفريق سيخوض المباراة، الطريف في الأمر أن هناك تواصلا بين لاعبي الأهلي والزمالك، ولاعبو الزمالك أبلغوا الأهلي بأن هناك معسكرا والزمالك سيخوض اللقاء".

وأضاف: "تم عقد اجتماع بين وزير الرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأحمد دياب رئيس الرابطة، وبعد الاجتماع كان من المقرر إصدار بيان بما تم الاتفاق عليه من تنفيذ بعض طلبات الزمالك والمباراة ستقام في موعدها، ولكن قبل نهاية الاجتماع بقليل بدأت بعض التسريبات أن عبد الواحد السيد أبلغ اللاعبين أن الفريق لن يخوض اللقاء، وجوميز أكد أن الأمر يرجع إلى الإدارة وأنه موافق على موقف النادي".

وواصل: "ما دار في الاجتماع أن أشرف صبحي لم يضغط مطلقاً على الزمالك لخوض المباراة، ولكنه أكد أن كل جهة مسئولة عن موقفها وأن الزمالك يجب أن يحسم أمره لإعلان الأمر بشكل رسمي"، وقال: "إن الجماهير لن تذهب إلى الاستاد دون وجود الفريقين، ومراجعة إجراءات تنظيم الدوري ومناقشة طلبات الزمالك وتحقيق تكافؤ الفرص، وأكد أن المشاركة في اللقاء قرار يخص النادي".

واختتم: "أحمد دياب أكد أن الرابطة لا تظلم الزمالك ولكن كان هناك أسباب لتلك المؤجلات"، مؤكداً أن الدوري في الموسم المقبل لن يظلم أحداً وسيكون بشكل استثنائي.