شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد إلغاء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان رابطة الأندية المحترفة، إلغاء مباراة الأهلى والزمالك في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، بعد اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء.

وبعد إلغاء المباراة تم اعتبار الأهلى فائزا 2-0، ليرفع الأحمر رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر من الأهلى.

وحقق الأهلى الفوز الثامن على التوالي في البطولة محتلا الوصافة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.

في المقابل خسر الزمالك 3 نقاط، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية وفقا للائحة، ليصبح رصيده 31 نقطة من 21 مباراة محتلا المركز الـ 11 بخلاف 4 مباريات مؤجلة للفريق.

وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى..

جدول الدورى



