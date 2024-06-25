شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات محمد شحاتة أمام سيراميكا بعد إلغاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خدمات محمد شحاتة لاعب الفريق، خلال المباراة المقبلة المنتظر أن تكون أمام سيراميكا.

وكان من المقرر غياب محمد شحاتة عن مواجهة الأهلى التي كان مقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء بالجولة السابعة و العشرون من بطولة الدورى ، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات على اللاعب، ووفقا للائحة يحق لشحاتة العودة للزمالك أمام سيراميكا بعد احتساب نتيجة مباراة القمة لصالح الأهلى.

وأرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى رابطة الأندية يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.