بعد الانسحاب من مواجهة الأهلي.. أحمد سالم يكشف موقف الزمالك من مباريات الدوري المتبقية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أحمد سالم، المتحدث لنادي الزمالك، رفض مجلس الإدارة القلعة البيضاء خوض مواجهة القمة أمام الأهلي، المقرر لها اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الزمالك أمام الأهلي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من المسابقة المحلية.

وفي تصريحات عبر قناة "صدى البلد" مساء الإثنين، قال سالم: "مطالبنا كما هي في البيان الأول بعد مباراة المصري ولم تتحقق المطالب وبناءًا عليه لن نخوض مباراة القمة غدًا".

وأضاف المتحدث: "كانت هناك جلسة مغلقة مع وزير الشباب والرياضة وهذه ثاني جلسة وليست الأولى، كل ما حدث أن المطالب لم تتحقق، ولم يتم الموافقة على مطالب نادي الزمالك بالكامل".

وبسؤاله "ماذا عن لائحة العقوبات التي من الممكن أن تتوقع ضد الزمالك؟"، أجاب سالم: "لكل حدث حديث، عندما نتخطى هذه الفترة سنعلن عن موقف الزمالك فيما هو قادم".

وعن موقف الزمالك من خوض مباريات أخرى بعد مباراة الأهلي، أوضح أحمد سالم: "هذا سيعلن عقب الأجتماع المقبل لمجلس إدارة نادي الزمالك".