أول رد فعل من كولر ولاعبي الاهلي بعد إلغاء مباراة القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أول رد فعل من لاعبي الاهلي والسويسري مارسيل كولر بعد إبلاغهم أمس بإلغاء مباراة القمة امام الزمالك.

وكان مقررًا خوض مباراة القمة اليوم بين الاهلي والزمالك في تمام السابعة مساءً، إلا أن مسئولو الأبيض اعتذروا عن خوض المباراة، ليتم إبلاغ الاهلي باعتباره فائزًا في المباراة بهدفين دون رد.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “لاعبو الاهلي بمجرد إبلاغهم بانسحاب الزمالك من المباراة توجهوا إلى تناول العشاء رفقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وخالد بيبو مدير الكرة بالفريق”.

وأضاف: “كولر تحدث مع اللاعبين في بعض الأمور، كما أبلغهم بإلغاء المعسكر الذي تم اعداده لمباراة القمة، والعودة غدًا من أجل استئناف التدريبات استعدادًا للمواجهات المقبلة في الدوري المصري الممتاز”.

وارتفع رصيد نقاط الاهلي إلى النقطة الـ45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ34 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أنه وفقًا للوائح اتحاد الكرة سيتم خصم ثلاث نقاط إضافية من نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري بعد قراره انسحابه من مباراة القمة.