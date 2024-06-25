واقعة طريفة بين لاعبي الاهلي والزمالك بعد إلغاء القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن واقعة طريفة حدثت بين لاعبي الاهلي والزمالك أمس بعد قرار الأبيض بالانسحاب من مباراة القمة التي كان مقررًا لها اليوم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هأقولكم على واقعة طريفة، لاعبي الاهلي تواصلوا أمس مع لاعبي الزمالك وسألوهم هتلعبوا مباراة القمة أم لا؟.. ورد لاعبو الزمالك إننا دخلنا معسكر وهنلعب”.

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وأضاف: “بعد اجتماع وزير الرياضة مع حسين لبيب وأحمد دياب الجميع قال أن مباراة القمة ستلعب، وتم إبلاغ عبد الواحد السيد بالدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض المباراة، ولكن بعد ذلك تم إبلاغه بإلغاء المعسكر وإن المباراة لن تلعب”.

وكان مقررًا أن يتواجه الاهلي والزمالك في السابعة مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، إلا أن مسئولي الأبيض اعتذروا عن خوض المباراة.

وينتظر نادي الزمالك توقيع ثلاث عقوبات وفقًا للائحة رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري، وهي كالتالي..

اعتبار الزمالك خاسرًا للمباراة بنتيجة 2-0.

خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الزمالك بنهاية الموسم.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك، ومعاقبة كل من تسبب في الانسحاب من المباراة وفقًا لتقرير حكم المباراة والمراقبين.