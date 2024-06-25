موقف بيرسي تاو وعمر كمال من مباراة فاركو القادمة

يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمواجهة نظيره فاركو، المقرر لها الجمعة القادم، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الثنائي بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد قد تأكد غيابهم عن مباراة القمة التي كان مقررًا لها اليوم بسبب الإصابة التي لحقت بهم.

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ويواصل الثنائي بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد أداء برنامجهم التأهيلي، استعدادًا للعودة للمباريات المقبلة، حيث من المقرر أن يلحقا بمباراة فاركو المقرر لها الجمعة.

وكانت رابطة الأندية قد أبلغت النادي الاهلي باعتباره فائزًا في مباراة القمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، وذلك بعد انسحاب الزمالك من المباراة.

وارتفع رصيد الاهلي إلى النقطة الـ45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ34 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، وذلك بعد خوضه 26 مباراة.