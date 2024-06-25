3 عقوبات تنتظر الزمالك بعد الانسحاب من مباراة القمة

تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توقيع ثلاث عقوبات، وذلك بعد انسحابه من مباراة القمة المقرر لها مساء اليوم أمام الاهلي.

وكان مقررًا أن يتواجه الاهلي والزمالك في السابعة مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، إلا أن مسئولي الأبيض اعتذروا عن خوض المباراة.

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وينتظر نادي الزمالك توقيع ثلاث عقوبات وفقًا للائحة رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري، وهي كالتالي..

اعتبار الزمالك خاسرًا للمباراة بنتيجة 2-0.

خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الزمالك بنهاية الموسم.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك، ومعاقبة كل من تسبب في الانسحاب من المباراة وفقًا لتقرير حكم المباراة والمراقبين.

وارتفع رصيد النادي الاهلي بعد انسحاب الزمالك إلى النقطة الـ45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند النقطة الـ34 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.