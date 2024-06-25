مفاجأة في سبب انسحاب الزمالك من مباراة القمة

كشفت قناة “العربية مصر” عن سبب انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الاهلي التي كان مقررًا لها اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسب قناة العربية فإن سبب انسحاب الزمالك من مباراة القمة هو عدم تحقيق مطالب النادي، كما أنه لم يتم الموافقة على طلبات النادي”.

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وأضافت القناة في تقريرها: “سبب انسحاب الزمالك من مباراة القمة وفق المتحدث الرسمي للنادي هو أن الدوري يفتقر لمبدأ تكافؤ الفرص”.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أبلغت النادي الاهلي بقرارها بإلغاء مباراة القمة بعد اعتذار الزمالك، واعتبار المارد الأحمر فائزًا بنتيجة المباراة بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يتم خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وذلك وفقًا للوائح وقوانين اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها الأبيض من 21 مباراة.