رقم تاريخي في مباراة البرازيل وكوستاريكا بكوبا أمريكا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

انتهت مباراة البرازيل وكوستاريكا بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم على على ملعب صوفى، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويعتبر التعادل السلبي بينهما هو الأول في تاريخ مواجهات المنتخبين، كما تعتبر هي المرة الأولى لمنتخب كوستاريكا التي لا تخسر فيها من السامبا منذ عام1960.



ويحتل منتخب البرازيل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا برصيد نقطة واحدة فقط متساوياً مع كوستاريكا في النقاط.