هل يخوض مواجهة سيراميكا؟ كيف يفكر مجلس الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعيش نادي الزمالك في الفترة الحالية، حالة من التوتر وعدم الاستقرار، بعدما رفض بشكل رسمي خوض مواجهة الأهلي التي كان مقررا لها اليوم في الجولة ال27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لجدول مباريات الدوري، يلتقي الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة ال28 لبطولة الدوري المصري.

ويعترض نادي الزمالك على عدم خوض الفريق المنافس الأهلي مبارياته المؤجلة، لتطبيق مبدئ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وتتطلع الجماهير المصرية وخاصة الزمالكاوية لمعرفة موقف نادي الزمالك من خوض المباريات المقبلة بداية من مباراة سيراميكا كليوباترا.

موقف مجلس الزمالك من مواجهة سيراميكا

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك مازال متمسكا بقراراته، عدم خوض أي مباراة في الفترة المقبلة سوى بعد خوض المنافس مبارياته المقبلة، بل وسيتم التصعيد بشكوى دولية.

ووفقا لمصدر داخل مجلس الإدارة أكد أن النادي موقف واضح حتى الآن هو عدم خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، ولكن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، يجهز اللاعبين بشكل طبيعي تحسبا لأي ظروف.