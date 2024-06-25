رئيس بلدية المحلة لمصراوي: أحمد كشري بديلاً لعبدالرؤوف لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن رئيس نادي بلدية المحلة، مصطفى الشامي، إن مجلس إدارته أتم اتفاقه مع أحمد كشري ليقود الفريق خلفًا لأحمد عبدالرؤوف.

وأشار الشامي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن كشري سيكون مديرًا فنيًا لبلدية المحلة حتى نهاية الموسم على أن يبدأ مهمته بمران اليوم.

وأوضح رئيس نادي بلدية المحلة أن مجلس إدارته قد أنهى بالتراضي تعاقده مع أحمد عبدالرؤوف.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز 16 بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن فاركو صاحب المركز 15 ومثلها عن المقاولون صاحب المركز 17.

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