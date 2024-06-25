بيان من تذكرتي بخصوص تذاكر القمة بعد إلغاء مباراة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدرت شركة تذكرتي بياناً بخصوص تذاكر مباراة القمة بعد إعلان الزمالك عدم خوضه مباراة الأهلي.

وجاء بيان شركة تذكرتي الصادر اليوم الثلاثاء كالتالي: "بناءً على قرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراته أمام النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، نحيطكم علماً بأنه جاري التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن تذاكر المباراة".

وأخطرت رابطة الأندية المحترفة النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 2-0 على نظيره الزمالك بعد إعلان الأخير عدم خوضه المباراة لظروف قهرية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عبر بيان رسمي يوم أمس الإثنين عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

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