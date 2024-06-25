نجم الأهلي السابق: الزمالك تأخر ولم يخطط لمطالبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن إدارة الزمالك لم تخطط للأزمة التي حدثت بينه وبين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية.

ورفض نادي الزمالك خوض مواجهة الأهلي التي كان مقررا لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على عدم خوض المنافس مبارياته المؤجلة.

وقال ضياء السيد في تصريحات على قناة المحور: "الأزمة تكمن في العشوائية الموجودة منذ عدة مواسم، وجميع الأندية تريد تغيير ذلك، لكننا لا نختار التوقيتات لإيجاد الحلول الجذرية".

وأوضح: "الزمالك كان يحتج على المباريات المؤجلة، ولكن كان يجب اختيار التوقيت الصحيح لذلك، حتى يكون الحق قوي".

أكمل: "الزمالك كان يجب أن يفعل ذلك منذ شهر فبراير، والأندية غير متحدة، جميع الأندية تعرضت للضرر، لكنهم على سبيل المثال لا يجتمعون لتصحيح شكل الدوري العام في المواسم القادمة".

وأتم تصريحات: "الزمالك لم يخطط لذلك على الإطلاق منذ فترة، كل هذه الأمور كانت بعد مباراة المصري فقط، وإذا لم تحدث أزمة في هذه المباراة لما تم اتخاذ تلك الإجراءات".

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