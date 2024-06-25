توقف جنازة في تشيلي لمتابعة مباراة بلادهم أمام بيرو في كوبا أمريكا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر توقف جنازة في دولة تشيلي لمتابعة مباراة بلادهم أمام بيرو في كوبا أمريكا.

وكان منتخب تشيلي قد تعادل مع منتخب بيرو في مستهل مشواره بالنسخة الجارية من بطولة كوبا أمريكا.

ويمتلك منتخب تشيلي نقطة في رصيده يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته التي يحتل بها منتخب بيرو الوصافة بالرصيد ذاته ويتصدرها منتخب الأرجنتين بـ3 نقاط، فيما يتذيل كندا الترتيب بلا أي نقطة.

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