"خطوات جديدة".. اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا جديدا اليوم الثلاثاء في مقر النادي بميت عقبة، بعد قرار عدم خوض مواجهة الأهلي.

وكان من المنتظر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن مجلس الأبيض رفض خوض المباراة بسبب عدم لعب المنافس مبارياته المؤجلة.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يعقد اجتماعا جديدا اليوم بمقر النادي، لبحث تداعيات قرار عدم خوض مواجهة الأهلي، واتخاذ خطوات تصعيدية جديدة للرد على تعنت رابطة الأندية والوقوف ضد حقوق النادي.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك، سيحدد خارطة الطريق للفترة المقبلة، في ظل رفض خوض باقي المباريات، والتصعيد الدولي بمذكرة رسمية مدعومة بالأدلة، لمخالفات لجنة المسابقات.

وأضاف المجلس، أن حسين لبيب رئيس النادي، يسير بكل الخطوات لحفظ حقوق النادي كاملة، ومعه مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية.

اقرأ أيضا:

هل يخوض مواجهة سيراميكا؟ كيف يفكر مجلس الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

ميدو يفتح النار بعد انسحاب الزمالك: "حاجة تكسف بقينا محترفين أننا نخلي الناس تضحك علينا"

نجم الأهلي السابق: الزمالك تأخر ولم يخطط لمطالبه