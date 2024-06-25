أحمد عبدالمقصود لـ"الخليج 365":" أؤيد قرار الزمالك.. والإخلال بالعدالة أمر لا يمكن السكوت عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أبدي أحمد عبدالمقصود مدرب الزمالك السابق رأيه في قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بعدم خوض مباراة القمة والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالمقصود في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء: "أؤيد قرار المجلس في عدم لعب كافة المباريات وليس مباراة القمة فقط الموضوع أصبح في مصر صعب للغاية والإخلال بالعدالة وعدم النظام والتفرقة بين نادى واحد وبين كل الاندية أمر لا يمكن السكوت عليه".

اختتم المدرب العام السابق بالزمالك قائلاً :"ما يحدث في الكرة المصرية ليس في الموسم الحالي فقط بل يتكرر كل موسم ولكن الموضوع استوحش لدرجة لا يمكن السكوت عليها خلال الموسم الجاري".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أصدر مساء أمس الإثنين بياناً رسمياً بعدم خوض مباراة القمة، والذي جاء كالتالي: تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم .

و تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه ، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر ، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً، فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار ، و شكراً لتفهم الجماهير و دعمهم الذي لا يتوقف.



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