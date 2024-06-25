شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الطائرة تسافر إلى اليابان مساء اليوم استعدادا لدورة التحدى والان مع تفاصيل الخبر

تطير مساء اليوم الثلاثاء منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال إلى اليابان للانتظام في معسكر تدريبي في الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى الأول من يوليو المقبل استعداداً لدورة التحدي التي ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 8 يوليو المقبل بالصين.

ويعد معسكر اليابان بروفة قوية لفراعنة الطائرة قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024 .وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الاسباني فرناندو مونزوا القائمة الرسمية المشاركة في دورة التحدي بالصين ومعسكر اليابان خلال الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى 9 يوليو المقبل.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكلوسيف عابد ومحمد مصطفي ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء واحمد عزب ومحمد عادل وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان.

ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الإسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب وأحمد سعيد محللًا تقنياً.

وكان منتخب مصر قد انتظم في معسكر مغلق خلال الفترة الماضية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ووصل خلالها منتخبا الوطني إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في دورة التحدي.