شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مباراة تفصل الأهلي عن الاحتفاظ بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

حقق النادي الأهلي تقدماً كبيراً في جدول مسابقة الدوري، بعد التفرغ لخوض المباريات المؤجلة في المسابقة المحلية، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، والتفرغ لمسابقة الدوري.

وأضاف النادي الأهلي 3 نقاط جديدة إلى رصيده في جدول مسابقة الدوري، بعد الفوز الاعتباري على الزمالك في الجولة 27 من عمر المسابقة بثنائية نظيفة، كعقوبة انسحاب على الفريق الأبيض الذي قرر عدم خوض اللقاء ليتم إلغاء القمة.

وبذلك أنهى النادي الأهلي خوض 19 مباراة بما فيها لقاء القمة الملغي، ويتبقى للفريق الأحمر 15 لقاء للانتهاء من مسابقة الدوري في الموسم الجاري، في حالة الفوز بهم جميعاً سيحتفظ بلقب البطولة المحلية للموسم الثاني على التوالي دون النظر إلى نتائج المنافسين.

وجاءت المباريات المتبقية للأهلي كالتالي: مودرن فيوتشر "الدور الأول والثاني"، المصري، سيراميكا، المقاولون العرب، سموحة، زد، بيراميدز "الدور الأول والثاني" ـ طلائع الجيش "الدور الأول والثاني"، فاركو، الداخلية، البنك الأهلي، إنبي.