مدرب النمسا يوجه رسالة قوية للمنتخب الهولندي قبل الموقعة المنتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه رالف رانجنيك، المدير الفني للمنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، رسالة قوية لمنتخب هولندا قبل المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.



وأكد رانجنيك على أنه يثق في بلوغ دور الستة عشر كأحد أفضل ث الث، حيث يُراهن اليوم على تحقيق الفوز على المنتخب الهولندي.

وتحدث رانجنيك عن مواجهة هولندا، فقاب: "طبيعي للغاية أن يكون أفضل شيء هو تصدر المجموعة، لكن هذا يتطلب فوزنا وخسارة فرنسا".

وتابع: "لا نستطيع توقع ذلك، لكن يجب أن نيعى للحصول على المركز الثاني، وهذا يعني الفوز بالمباراة".

وأكمل مدرب النمسا: "تخليت عن حساب كيفية تأهلنا كأحد أفضل 3 فرق. ولا يهمني ما يقال عن أننا لدينا نسبة 98.7% للتأهل.. نسبة 98.7% ليست 100%."

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب الهولندي أمام نظيره النمساوي في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي تُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.