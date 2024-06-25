رقم قميص رافائيل لياو مع نادي الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر سعودية اليوم عن رقم القميص الذي سيرتديه النجم البرتغالي رافائيل لياو مع نادي الهلال عقب توقيعه العقود الرسمية مع الزعيم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد صحفي سعودي أن لياو سيرتدي القميص رقم ( 17 ) مع نادي الهلال، وذلك بعد توصل النادي لاتفاق نهائي معه، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب انتهاء بطولة اليورو 2024 المقامة في ألمانيا.

بايرن ميونخ يستعد لحسم صفقة أوليسي

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لحسم صفقة النجم الفرنسي مايكل أوليسي نجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الشهير فابريزو رومانو أن بايرن ميونخ مستعد لحسم صفقة أوليسي، حيث يسيتعد العملاق البافاري لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ قيمته 45 مليون جنية استرليني.

وأضاف رومانو أن هناك إضافات 5 مليون جنية استرليني سيقدمها نادي بايرن ميونخ للاعب وبعقد يمتد حتى 2029م، كما أنه تم الاتفاق على كل بنود العقد ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.