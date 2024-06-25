مالكوم يبدأ برنامجه التأهيلي خلال أيام

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد البرازيلي مالكوم نجم فريق الهلال السعودي لبدء برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة.



وأجرى مالكوم عملية جراحية في الركبة في فنلندا وأكدت التقارير إلى أن اللاعب أجرى جراحة في الوتر الأضفي للركبة، وسوف يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تصل مدته إلى شهرين قبل عودته إلى الهلال.



وتابعت التقارير الصحفية إلى أن البرنامج التأهيلي لـ مالكوم سوف يتم على مرحتلين تبدأ الأولى في البرازيل، بينما الثانية في معسكر بالنمسا بداية من منتصف شهر يوليو المقبل.



ومن المتوقع أن يغيب مالكوم عن السوبر السعودي التي تبدأ في 13 أغسطس المقبل.



ويلتقي الهلال الأهلي في بطولة السوبر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل، وفي حال تحقيق الانتصار سيلتقي مع المتأهل في النهائي مع النصر والتعاون.

