يورو 2024.. مدرب صربيا يستفز الدنمارك قبل مواجهتما المصيرية

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد دراجان ستويكوفيتش، مدرب منتخب صربيا، ان فريق سيصل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية، وسيفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الدنمارك، الفريق الذي قال عنه إنه "غير قوي ولا منيع".



وأعرب مدرب المنتخب البلقاني، عن تفاؤله بشأن المباراة الأخيرة، مؤكداً ان الفوز على الدنمارك ممكن، فهم فريق جيد لكنهم ليسوا منيعين ولا غير قابلين للخسارة.

وأكد ان اللقاء لن يكون سهلاً، وسنبذل قصارى جهدنا لتحديد نتيجة المباراة لصالحنا، ومازال لدينا فرصة لتصحيح المسار، مشيراً إلى أن صربيا في موقف تجعلها تقرر فيه مصيرها باليورو.

وأوضح "يجب أن أذكر أيضًا الإحصائيات ضد سلوفينيا، كان لدينا 56% من الاستحواذ، وسددنا 15 تسديدة على المرمى، و480 تمريرة صحيحة من أصل 540، وهذا يعني السيطرة. نريد أن نكون هجوميين ونهدد مرمى المنافس. سيكون من المقلق أن نكون فريقًا لا يسدد على المرمى".

وقال مدرب منتخب صربيا، إنه سيعطي معلومات جيدة للاعبيه، وسيسعى إلى تحفيزهم بأفضل طريقة ممكنة للفوز على الدنمارك، وحصد بطاقة التأهل.

