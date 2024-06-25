يورو 2024: قبل جولة الليلة.. المجموعة الثالثة "لم يتأهل أحد"

ياسر رشاد - القاهرة - تختتم مباريات هذه المرحلة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وهي مجموعة أكثر تعقيداً وصعوبة من سابقتها، كون المنتخبات الأربعة مازالت تتصارع على التأهل، وحجز تذكرة دور السادس عشر.

ففي اللقاء الأول، يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره سلوفينيا، على أرضية ملعب راين إينرجي ستاديون، بمدينة كولون الألمانية، بحضور 50 ألف أنصار المنتخبين، وسيتم نقل المباراة عبر قناة بين سبورت ماكس ون، وسيتولى التعليق، الجزائري حفيظ دراجي.



أما المواجهة الأخرى، بين الدانمارك وصربيا، فسيتضيفها ملعب أليانز أرينا، معقل العملاق البافاري، وسط حضور سيتخطى حاجز الـ 75 ألفاً، وسيتم بثها عبر قناة بين سبورت ماكس تو، والمعلق العماني عامر الخوذيري.

وحتى الآن، وقبل جولة الليلة، لم يتأهل أي من المنتخبات الأربعة، وسيبقى الحسم مع نهاية صافرة المواجهتين، اللذين سيقاما في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

ويحتل منتخب الأسود الثلاثة، قمة المجموعة الثالثة بأربع نقاط، يأتي خلفه المنتخب الدنماركي برصيد نقطتين، وبفارق الأهداف منتخب سلوفينيا، ويحل منتخب صربيا رابع جدول الترتيب بنقطة واحدة.

حسابات التأهل في المجموعة الثالثة



يتعين على منتخب صربيا الفوز على نظيره الدانمارك، إذا أراد أبناء يوغسلافيا الاتحادية التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة اليورو الجارية، بينما يمكن أن تستفيد الدانمارك من التعادل مع صربيا، بشرط إذا فازت إنجلترا على سلوفينيا.

وتحتاج سلوفينيا إلى التعادل على الأقل أمام منتخب إنجلترا، إذا أرادت الدخول ضمن أفضل الفرق أصحاب المركر الثالث في المجموعة.

وبالفعل تمتلك الكتيبة الإنجليزية 4 نقاط من مباراتين، وهي ضمنت عمليا تأهلها لثمن النهائي ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث، حتى في حال الخسارة.

