اخبار الرياضه

صفقة بلعيد تثير غضب كولر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن حالة من الغضب سيطرت على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال اجتماعه الاخير مع لجنة الكرة بسبب ضياع صفقة اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد والذي حول وجهته صوب الدوري البلجيكي. 

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر رفض كل الأسماء البديله التي عرضتها عليه اللجنة مؤكدا إنه كان قد بنى تفكيره للموسم القادم على وجود الدولي الجزائري بعد التأكيدات السابقة للإدارة بحسم الصفقة وإنه يحتاج حاليا للبحث عن مدافع آخر بنفس المواصفات الفنية .

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا