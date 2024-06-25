ناتشو ينتقل إلى القادسية.. الكشف عن راتب اللاعب الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - رحل ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد عن صفوف الملكي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن النادي الإسباني رحيله رسميا.





كشفت تقارير صحفية السعودية، عن الراتب الذي سيتقاضاه مع فريقه الجديد القادسية الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح ناتشو على بُعد خطوة من الانتقال إلى صفوف نادي القادسية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملكي.

وتابعت التقارير أن اللاعب الإسباني وقع على عقد لمدة عامين في الساعات الماضية بعد اجتياز الكشف الطبي الأسبوع الماضي.

وأضافت التقارير السعودية أن ناتشو سيحصل على راتب قدره 7 ملايين يورو بعدما أشارت تقارير الإسبانية أنه سيحصل على 10 مليون يورو.

وكان ريال مدريد أعلن في بيانه الرسمي رحيل ناتشو بعد 12 عاما في صفوف الفريق الأول للملكي، بعدما لعب ناتشو 364 مباراة مع الريال، وفاز ب26 لقبا مع المرينجي.

