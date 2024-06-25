هاكان تشالهان أوجلو يصدم بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - علق هاكان تشالهان أوجلو لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، على الأنباء التي ربطت أسمه مع بايرن ميونخ في فترة الميركاتو الصيفي.

قال هاكان عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" أنه بعد التقارير الأخيرة عن مستقبلي أرغب أن أوضح الأمر بشكل مباشر، وهو أنني سعيد جدا مع إنترميلان.

وتابع: العلاقة مع جماهيرنا والنادي مميزة جدا، وحققنا إنجازات مهمة، مضيفا: أنا متحمس لاحتمال الفوز بالمزيد من البطولات مع إنترميلان في المستقبل، فورزا إنتر.

أشارت التقارير الصحفية الإيطالية أن هناك محادثة جمعت مع اللاعب التركي، هاكان صاحب الـ30 عاما، مع المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان لتوضيح كافة الأمور، وتأكيد استمراره.

وكان هاكان تشالهان أوجلو أنتقل إلى إنتر ميلان قادما من غريمه إي سي ميلان بشكل مباشر بعدما أنتهى عقده في صيف 2021.

وكان إنتر ميلان تعاقد مع تشالهان أوجلو من أجل التعاقد تعويض رحيل الدنماركي كريستيان إريكسن بسبب قوانين الاتحاد الإيطالي بمنع اللاعبين الرياضيين الذين يعانون من مشاكل بالقلب ويضعون جهاز تنظيم ضربات القلب.

