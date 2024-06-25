فرنسا تواجه بولندا وإنجلترا أمام سلوفينيا.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 25-6- 2024، عدد من المباريات القوية في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويستضيف "الملعب الأولمبي" في برلين مواجهة هولندا والنمسا، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

ويلتقي منتخب فرنسا مع منتخب بولندا، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

كما يواجه منتخب إنجلترا نظيره سلوفينيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، على ملعب "راين إينيرجي ستاديون" بمدينة كولن الألمانية.

ويواجه منتخب الدنمارك ايضا نظيره صربيا، على ملعب "أليانز آرينا".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

فرنسا ضد بولندا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS MAX 1".

هولندا ضد النمسا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS MAX 2".

إنجلترا ضد سلوفينيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS MAX 1".

الدنمارك ضد صربيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS MAX 2".