سيحدد خارطة الطريق.. اجتماع هام لمجلس إدارة الزمالك اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا اليوم، الثلاثاء، في مقر النادي بميت عقبة، وذلك بعد قرار عدم خوض مباراة الأهلي.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري.

وأفاد موقع "مصراوي"، بأن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يعقد اجتماعا جديدا اليوم بمقر النادي، لبحث تداعيات قرار عدم خوض مواجهة الأهلي، واتخاذ خطوات تصعيدية جديدة للرد على تعنت رابطة الأندية والوقوف ضد حقوق النادي.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيحدد خارطة الطريق للفترة المقبلة، في ظل رفض خوض باقي المباريات، والتصعيد الدولي بمذكرة رسمية مدعومة بالأدلة، لمخالفات لجنة المسابقات.

وتابع المصدر أن حسين لبيب رئيس النادي، يسير بكل الخطوات لحفظ حقوق النادي كاملة، ومعه مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية.