الأجنبى والمصرى على طاولة مفاوضات الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - لازال مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى يدرس بدقة الاختيار الانسب لزعيم الثغر خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة مع نهاية الموسم الحالى وقبل بدء الموسم الجديد فى إختيار مدير فنى جديد وجهاز فنى معاون خلفا عن الكابت طارق العشرى الذى تم قبول استقالته وجهازه أمس على خلفية اهدار النقاط وهزيمته أمام فريق فاركو بهدف دون رد وسط اداء باهت من الفريق على الرغم من توفير كافة الدعم النادى واللوجيستى بشهادة العشرى نفسه

وتبقى كل الحلول مطروحة امام “مصيلحى" ومجلسه الذى يتكتم بشدة عن تفاصيل الاختيارات

وعلمت الخليج 365 ان هناك اقتراح بوجود مدرب أجنبى ممثل فى أسم “بابا فاسيليو” المدير الفني السابق لأندية غزل المحلة والبنك الأهلي

ومن جهة أخرى هناك اقتراح بالاستعانة بفريق عمل من ابناء النادى يضم كل من الكابتن كرم مرسي وبهلول ويوسف حمدي ومعهم الكابتن محمد نور او الكابتن تامر مصطفي

وحتى كتابة هذه السطور لازالت المفاوضات مفتوحة لحين الاستقرار على احد الاختيارين قبل مواجهة فريق الداخلية المقرر اقامتها يوم السبت المقبل ٢٩ يونية الجارى الساعة ٧ مساءا بستاد الاسكندرية