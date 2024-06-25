تطورات الحالة الصحية لـ نبيل بن طالب بعد تعرضه لوعكة صحية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ليل الفرنسي مستجدات حالة لاعبه الجزائري نبيل بن طالب الذي دخل المستشفى قبل أيام بسبب المرض.



قبل أيام، كشف نادي ليل دخول نجمه الجزائري المستشفى بسبب وعكة صحية.

كشف نادي ليل الفرنسي آخر تطورات الحالة الصحية للاعبه الجزائري نبيل بن طالب الذي تعرض لأزمة قلبية خلال الأيام الماضية.

كان نبيل بن طالب دخل المستشفى منذ أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية لتلقى العلاج.

أكد نادي ليل في بيانه أن نبيل بن طالب دخل إلى المستشفى منذ يوم الثلاثاء الماضي، وأجرى منذ ذلك الحين العديد من الفحوصات نتائج جاءت مطمئنة.

وتابع أن بن طالب سيظل تحت الملاحظة في المستشفى لكنه قد يعود إلى منزله خلال أسبوع، وسيواصل النادي بطبية الحال تقديم كافة الدعم في هذه المحنة لنبيل وأحبائه.

وأشار إلى أن نادي ليل ونبيل يريدون توجيه الشكر لكل الذين قدموا العديد من عبارات الدعم.

وأنضم بن طالب إلى صفوف ليل الفرنسي منذ الصيف الماضي قادما من أنجيه.

