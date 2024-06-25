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باريس سان جيرمان يسعى لضم كومان

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ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل، ودخل في محادثات مع وكلاء اللاعب.

وأشارت التقارير الصحفية الألمانية إلى أن باريس سان جيرمان تحدث مع وكلاء كومان حول إمكانية ضم اللاعب الفرنسي.

وتابعت التقارير أن نادي بايرن ميونخ قد لا يمانع رحيل كومان صاحب الـ 28 عاما في حال وصول عرض جيد ومناسب في الميركاتو الصيفي.

وحدد نادي بايرن ميونخ سعر كومان مقابل 40-50 مليون يورو، وفي حال وصول عرض بهذا الرقم سيبيعه ويحصل كومان على راتب يصل إلى 15 مليون يورو سنويا.

ويشارك كومان مع منتخب فرنسا في بطولة منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وكان كومان مع باريس سان جيرمان في صغره عندما كان لاعبا في أكاديمية النادي الباريسي.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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