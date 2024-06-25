الزمالك مهدد بالحرمان من المشاركة الأفريقية لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير مفاجأة حول مشاركة نادي الزمالك في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: " الزمالك لازم ينهي أزمته المتعلقة بالقيد قبل 30 يونيو الجاري ".

وأضاف: " مصادر من الاتحاد الإفريقي أكدت إن أي فريق يواجه مشاكل في أحكام نهائية صدرت قبل 31 مارس 2024 لن يُسمح له بالمشاركة في البطولات الإفريقية ".

كواليس اجتماع وزير الرياضة مع حسين لبيب بسبب أزمة مباراة القمة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير كواليس الاجتماع الودي الذي جمع بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على هامش أزمة مباراة القمة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: وزير الشباب والرياضة لم يضغط على الزمالك للعب المباراة، وقال "كل واحد يحسم أمره لأن مش هينفع فريق واحد يروح ملعب المباراة والناس تتفرج علينا".

وأضاف: وزير الشباب والرياضة قال لـ حسين لبيب "عايزين تلعبوا الماتش العبوا، مش عايزين براحتكم".