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الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل وعكة الكابتن "شحتة"

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ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادى الاتحاد السكندرى بيان على صفحته الرسمية بشأن نجم زعيم الثغر فى العصر الذهبى 

قال البيان " خالصص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى للكابتن القدير شحتة الاسكندرانى " ملك النص “  نجم منتخب مصر و نادي الاتحاد السكندري في عصره الذهبي  ، و الحاصل على بطولة كأس مصر عامي 1973 و 1976 و أحد أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية ، و الذى تعرض مؤخراً لوعكة صحية ،”

وأختتم بيان الاتحاد السكندرى متمنيا دوام الصحة للكابتن شحته قائلا “ راجين من المولى عزَّ وجل أن يمَّن عليه بالشفاء العاجل ” 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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