الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل وعكة الكابتن "شحتة"

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادى الاتحاد السكندرى بيان على صفحته الرسمية بشأن نجم زعيم الثغر فى العصر الذهبى

قال البيان " خالصص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى للكابتن القدير شحتة الاسكندرانى " ملك النص “ نجم منتخب مصر و نادي الاتحاد السكندري في عصره الذهبي ، و الحاصل على بطولة كأس مصر عامي 1973 و 1976 و أحد أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية ، و الذى تعرض مؤخراً لوعكة صحية ،”

وأختتم بيان الاتحاد السكندرى متمنيا دوام الصحة للكابتن شحته قائلا “ راجين من المولى عزَّ وجل أن يمَّن عليه بالشفاء العاجل ”