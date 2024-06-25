بعد موافقة تريزيجيه.. طرابزون يرفض مشاركته في الأوليمبياد بسبب الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي طرابزون التركي والمتواجد ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عدم مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس مع منتخب مصر الأوليمبي على الرغم من موافقة اللاعب.

وجاء رفض طرابزون بسبب حاجة النادي لخدمات اللاعب للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

كواليس حديث نجوم الأهلي والزمالك على هامش أزمة القمة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير كواليس حديث لاعبي الأهلي والزمالك خلال الأيام السابقة على هامش أزمة مباراة القمة بين الفريقين ورفض الفارس الأبيض خوض اللقاء اعتراضًا على تغييرات جدول الدوري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: " كان هناك تواصل بين لاعبي الأهلي و الزمالك، خلال الأيام الماضية ومناقشات حول مصير مباراة القمة ".

وأضاف: " لاعبو الزمالك أبلغوا لاعبي الأهلي بأن هناك معسكرًا وأن الزمالك سيخوض اللقاء، بعدما أبلغ عبدالواحد السيد لاعبي الفريق الأبيض بالدخول في معسكر المباراة ".

يذكر أن نادي الزمالك أصدر بيانًا رسميًا أمس أكد من خلاله تمكسه بموقفه ورفض خوض مباراة القمة بسبب تغييرات جدول الدوري.