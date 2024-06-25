كواليس حديث لاعبي الأهلي والزمالك على هامش أزمة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير كواليس حديث لاعبي الأهلي والزمالك خلال الأيام السابقة على هامش أزمة مباراة القمة بين الفريقين ورفض الفارس الأبيض خوض اللقاء اعتراضًا على تغييرات جدول الدوري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: " كان هناك تواصل بين لاعبي الأهلي و الزمالك، خلال الأيام الماضية ومناقشات حول مصير مباراة القمة ".

وأضاف: " لاعبو الزمالك أبلغوا لاعبي الأهلي بأن هناك معسكرًا وأن الزمالك سيخوض اللقاء، بعدما أبلغ عبدالواحد السيد لاعبي الفريق الأبيض بالدخول في معسكر المباراة ".

يذكر أن نادي الزمالك أصدر بيانًا رسميًا أمس أكد من خلاله تمكسه بموقفه ورفض خوض مباراة القمة بسبب تغييرات جدول الدوري.