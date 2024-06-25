تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة في أزمة رمضان صبحي مع المنشطات، خاصة بعد أن تم إيقاف اللاعب لاتهامه في التلاعب بإحدى العينات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “تم تحديد جلسة استماع جديدة لرمضان صبحي السبت المقبل بحضور مدير أعماله ووجود فريق دفاع كامل لمساعدته حتى لا يقع في مأزق كبير”.

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وأضاف: “في حالة لم يتم تبرئة رمضان صبحي من أزمة المنشطات فإن اللاعب سيواجه عقوبة كبيرة قد تصل إلى الإيقاف لعدة سنوات”.

من جانبه أصدر نادي بيراميدز بيانًا ينتقد خلاله تناول وسائل الإعلام لأزمة رمضان صبحي مع المنشطات، حيث قال النادي في بيان رسمي جاء نصه كالتالي..

تابعت إدارة نادي بيراميدز في الفترة الماضية التصريحات غير المسئولة والمخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق الدولية الحاكمة لقواعد مكافحة المنشطات، ومنها التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص لاعبنا رمضان صبحي”..

وأضاف بيان النادي: من المؤسف أن يتم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشكل يومي من جانب رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وهو المسئول الأول في المنظمة المصرية والذي يفترض أن يكون أول الملتزمين بالبروتوكول المتبع في مثل هذه القضايا وهو السرية وعدم تضليل الرأي العام من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة”..

وأكد النادي هو ولاعبه رمضان صبحي وممثليهما القانونيين على احترامهم الكامل لتعليمات لجنة الاستماع، والوقوف في وجه المحاولات الهادفة إلى التأثير على لجنة الاستماع من خلال تلك التصريحات غير المسئولة