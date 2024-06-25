نجم جديد يرحل عن الاهلي بنهاية الموسم

كشف الإعلامي محمد الليثي عن مفاجأة بشأن رحيل نجم جديد عن النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد طلب كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “إدارة النادي الاهلي استقرت على رحيل طاهر محمد طاهر عن صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري حسب وجهة نظر فنية من السويسري مارسيل كولر”.

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وأضاف: “كولر استقر على رحيل طاهر محمد طاهر عن النادي الاهلي وأبلغ إدارة الأحمر بقراره، خاصة في ظل عدم قناعته الفنية بمستوى اللاعب، وخروجه من حساباته الفنية الفترة الأخيرة”.

واختتم: “طاهر محمد طاهر يمتلك عرضًا من نادي زد للرحيل عن صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وهو الأنسب له من وجهة نظر إدارة النادي الاهلي واللاعب”.

وكان مقررًا أن يلتقي النادي الاهلي نظيره الزمالك مساء اليوم، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، إلا أن الفريق الأبيض انسحب من المباراة ليتم اعتبار الأحمر فائزًا في المباراة بهدفين دون رد.