ما زال موقف الزمالك من خوض مباراة سيراميكا المقبلة في الدوري الممتاز غير واضح، خاصة بعد الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الاهلي والتي كان مقررًا لها اليوم.

وكان مسئولو الزمالك قد انسحبوا من مباراة القمة أمام الاهلي، والتي كان مقررًا لها اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب ظروف قهرية حسب المتحدث الرسمي للأبيض.

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ومن المقرر أن يعقد مسئولو نادي الزمالك اجتماعًا حاسمًا خلال الساعات المقبلة لحسم موقف الفريق الأبيض من خوض مباراة سيراميكا كيلوباترا المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحدث انقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك ، حيث يطالب البعض بالانسحاب من المباراة للتأكيد على موقف النادي خاصة بعد رفض خوض مباراة القمة.

فيما يرى بعض أعضاء مجلس الإدارة ضرورة خوض المباراة باللاعبين الشباب والناشئين وبعض المستبعدين من قائمة الفريق؛ حتى لا يتعرض النادي لخصم نقاط جديد من قبل مسئولي اتحاد الكرة.

وكانت رابطة الأندية ومسئولو اتحاد الكرة قد اعتبروا الزمالك مهزومًا من الاهلي بهدفين دون رد، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم الجاري.