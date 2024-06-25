اجتماع حاسم في الزمالك بعد الانسحاب من مباراة القمة

يعقد مسئولو نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب اجتماعًا حاسمًا خلال الساعات القليلة المقبلة؛ وذلك لحسم موقف الأبيض من استكمال باقي مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان مسئولو الزمالك قد انسحبوا من مباراة القمة أمام الاهلي، والتي كان مقررًا لها اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وكانت رابطة الأندية قد أبلغت النادي الاهلي باعتباره فائزًا في مباراة القمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، وذلك بعد انسحاب الزمالك من المباراة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك اجتماعًا حاسمًا اليوم، وذلك من أجل اتخاذ قرارًا بشأن باقي مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل، خاصة وأنه يستعد لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا يوم السبت المقبل.

وارتفع رصيد النادي الاهلي إلى النقطة الـ45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة الـ34 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، وذلك بعد خوضه 26 مباراة