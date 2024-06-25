الزمالك ينهي أزمة مستحقات نجم الفريق ويضم صفقة جديدة

حسم مسئولو نادي الزمالك أزمة مستحقات نادي طلائع الجيش في صفقتي عمرو السيسي ومحمد شحاتة، بدفع جزء من باقي الصفقتين.

واتفق مسئولو الزمالك بقيادة حسين لبيب مع نظرائهم في طلائع الجيش على دفع 9 مليون جنيه بافي مستحقات الأخير في صفقة انتقال عمرو السيسي للفريق الأبيض، كما تم الاتفاق على حسم ملف الـ20 مليون جنيه المتبقية من قيمة صفقة محمد شحاتة للحصول على خدماته بشكل نهائي.

اقرأ أيضًا.. مفاجأة في سبب انسحاب الزمالك من مباراة القمة

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات ضم محمد شحاتة بشكل نهائي بتفعيل البند الموجود في عقد الإعارة، بدفع مبلغ 10 مليون جنيه في الوقت الحالي، مع تأجيل دفع الـ10 مليون المتبقية خلال الفترة المقبلة، ليتم شراء اللاعب لمدة خمسة مواسم قادمة.

ويعاني نادي الزمالك في الوقت الحالي من أزمة قيد، فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب المستحقات المتأخرة للدولي المغربي خالد بوطيب، ومساعدي فيريرا مدرب الزمالك الأسبق.

وكان مسئولو الزمالك قد انسحبوا من مباراة القمة أمام الاهلي، والتي كان مقررًا لها اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.