"اللي يزعل يزعل".. شوبير يكشف تطورات أزمة حرمان الزمالك من المشاركة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورت أزمة حرمان نادي الزمالك من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، بسبب الديون الخارجية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "قولتلكم منذ أيام أن الزمالك عنده أزمة في المشاركة الأفريقية الموسم المقبل، وأكد على كلامي النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية لما أكد أن الزمالك والمصري عندهم أزمة في المشاركة الأفريقية".

أكمل: "أمبارح النادي الأهلي حصل على الرخصة الأفريقية خلاص كأول نادي، لأنه معندوش أزمة، وأعتقد أن نادي بيراميدز هيحصله لأنه أيضا معندوش أزمات".

أوضح: "الزمالك لازم يحل أزماته المالية قبل يوم 30 يونيو الحالي يعني بعد أقل من 4 أو 5 أيام، لأن ده قرار طلع من الاتحاد الأفريقي، قال ما فيش فريق هيشارك في البطولات الأفريقية وهو معهوش رخصة أفريقية".

وأضاف: "الزمالك عنده مشاكل مالية عديدة، والمبلغ الأكبر للمغربي خالد بوطيب له 2 مليون و400 ألف يورو، وباتشيكو أيضا له مستحقات، وبكرر وأقول الزمالك لازم يتحرك انهارده قبل بكرة، ومتعتمدش على حد".

وأتم تصريحاته: "المصري عنده لاعب اسمه رامي البديوي له 450 ألف دولار، ولازم يتحرك هو كمان عشان يشارك افريقيا، وأنا بقول كلام صحيح واللي يزعل مني يزعل، الأهم أني بعمل شغلي".

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