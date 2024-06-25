أحمد عبدالمقصود يحدد لـ "الخليج 365" احتياجات الزمالك خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

حدد أحمد عبدالمقصود مدرب الزمالك السابق احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة للمنافسة على البطولات المتبقية للفارس الأبيض.

وقال عبدالمقصود في تصريحات خاصة "لمصراوي" اليوم الثلاثاء :" مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة جيد للغاية وفي تصاعد وهو ما ظهر في مباراة فاركو الأخيرة، وحالة واللاعبين والنادي الفنية مستقرة ".

وأضاف مدرب الأبيض السابق :"الفترة الحالية الزمالك يحتاج اللعب و تصعيد ناشئين من أبناء النادي ومنحهم الثقة مع العمل على فتح القيد والتعاقد مع لاعبين فى المراكز التي يحددها المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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