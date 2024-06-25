ميدو: لابد من تضامن جميع الأندية مع الزمالك.. وأرشح هذا الثلاثي لرئاسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على قرارات مجلس إدارة النادي الأبيض، بعدم خوض مواجهة الأهلي، اعتراضا على عدم خوض الأحمر مبارياته المؤجلة.

وقال ميدو في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "نحن نمر بأزمة كبيرة في الكرة المصرية، والموضوع ليس أهلي وزمالك، ولا بد من تضامن جميع الأندية مع الزمالك".

وأضاف: "توقيت اتخاذ الزمالك لهذا الموقف وتحديد مطالبه مثالي من وجهة نظري لأنه جاء قبل مواجهة الأهلي".

أكمل: "أخذ الحق حرفة (هل سأحصل على حقي وأنا داخل أواجه الألومنيوم بالتأكيد لا)".

أوضح: "عندما أسير بجوار اتحاد الكرة أشعر أنني غريب (مش بفكر حتى أدخل أسلم على حد)، لأننا لا نشعر بأي ترحيب من المسؤولين ونحن أبناء المنتخبات".

وأتم تصريحاته: "أرشح محمود طاهر وطاهر أبو زيد وعمرو الجنايني لرئاسة اتحاد الكرة في الفترة القادمة مع إدخال بعض الشخصيات معهم مثل ماجد سامي ومحمود الأسيوطي، ويجب أيضا منح الفرصة للكوادر مثل محمد فضل وحسام الزناتي وغيرهم

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