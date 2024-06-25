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رغم موافقته ..طرابزون يرفض مشاركة تريزيجيه في الأولمبياد لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر نادي طرابزون التركي والذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه عدم مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس مع منتخب مصر الأوليمبي.

وتقام بطولة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة البعثة المصرية بعدد من الألعاب منها كرة القدم.

أوضح النادي التركي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن القرار جاء رغم من موافقة، محمود تريزيجيه على المشاركة مع الفراعنة في الأولمبياد.

وأوضح، أن الرفض، جاء بسبب حاجة النادي للمشاركة معهم في بطولة اليوروباليج التي ستبدأ في نفس الشهر.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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