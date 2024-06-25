جوميز يستفسر عن موقف مواجهة سيراميكا كليوباترا بعد إلغاء القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تواصل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، مع مجلس الإدارة لبحث مصير مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفقا لجدول مسابقة المباريات.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك، خوض مواجهة الأهلي التي كان مقرر لها اليوم في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري، بسبب عدم خوض الأحمر مبارياته المؤجلة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني، أن المدرب استفسر عن مصير مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة، من أجل تحديد البرنامج التدريبي المناسب وتجهيز جميع اللاعبين.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني يرغب في معرفة مصير خوض المباريات، في ظل مواصلة التدريبات في الفترة الحالية، وحال عدم لعب المباراة المقبلة أمام سيراميكا سيعوضها بخوض مباريات ودية، للحفاظ على لياقة المباريات لللاعبين وجاهزيتهم الفنية.

وأتم المصدر، أن عبدالواحد السيد تحدث مع المدير الفني، وأخبره، أنه سوف يتم تحديد موقف خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا من عدمه خلال الساعات المقبلة.

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