شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استاد القاهرة: كنا جاهزين للقمة قبل خطاب الإلغاء من الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة أن الاستاد كان على أتم استعداد لاستقبال مباراة القمة التي كانت ستجمع فريقا الأهلى و الزمالك في الجولة الرابعة و العشرون من بطولة الدورى و التى كان مقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم

وقال رئيس ستاد القاهرة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن رابطة الأندية أرسلت خطابا الى الاستاد أمس بإلغاء المباراة بعد انسحاب الزمالك ، و بالتالى لن يتم فتح البوابات، لأن المباراة تم إلغاؤها .

وأضاف وليد عبد الوهاب أن ستاد القاهرة جاهز لاستضافة أي مباراة في أي وقت ، وهو ما كان تم التجهيز له لمباراة اليوم وذلك قبل أن يتم الغاؤها و إخطار الاستاد بذلك في خطاب رسمي.

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابا إلى النادى الأهلى تخطره بعدم إقامة مباراة القمة أمام الزمالك اليوم الثلاثاء بالدورى المصرى بعد اعتذار الفريق الأبيض عن خوض اللقاء، مع اعتبار الفريق الأحمر فائزا على الزمالك 2 - 0.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن مباراة الأهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد إرسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0